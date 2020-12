Internethandel ad bagdøren

I gamle dage kunne man handle hos købmanden ad bagdøren. Hvis man for eksempel fik en ubetvingelig lyst til en pilsner, smøger eller gær uden for de dengang rigoristiske åbningstider gik man ind ad bagdøren hos købmanden. Eller hvis ens forretninger ikke tålte det skarpe lys fra øvrigheden, som toldvæsen, skattevæsen eller politi, så gik man ind ad bagdøren.

I disse corona-tider er vareudlevering ad bagdøren blevet en overlevelsesstrategi for mindre butikker, der ikke må holde åbent på normal vis. Så kan kunderne bestille og betale varerne på nettet og hente dem ved bagdøren. Som hos Mamilla i Horsens, hvor der har været travlt ved bagdøren hele dagen.

Betyder alt

- Det betyder alt. Det betyder, at vi kan holde liv i vores butik, så vores kunder stadig kan handle her, fortæller Marie Krustrup, medindehaver af Mamilla.

Mamilla var også lukket ned i foråret, så de kender rumlen.

- Første gang gik det faktisk rigtigt godt, og folk var flittige til at bakke op, fortæller Marie Krustrup.

Dorte Davidsen, sundhedsplejerske fra Hedensted, var en af de mange, der var forbi i dag.

- I disse tider, hvor alt er lukket, er det da hyggeligt, at man kan handle på nettet og støtte de lokale samtidig, siger inden hun drager af med sin sorte Mamillapose.

Koster på udvikling

I Ønskebørn i Horsens er internethandel stadig kun en niche.

- Meget af det vi sælger er rådgivning, og det er svært på nettet. Men det er klart, at nethandlen hjælper på likviditeten, mens butikken er lukket, fortæller Morten Ploust, medindehaver af Ønskebørn i Horsens.

Han mener, at butikken nok kan overleve et stykke tid, men det koster på udviklingskontoen.

- Der er ikke overskud til at udvikle forretningen, men hvis det er det, der skal til, så er det fint, siger Morten Ploust.

Handl lokalt

- Det vi hører er, at forretningerne sender de ansatte hjem, og så tager ejerne selv mod bestillinger og udleverer varerne fra butikken eller sender det, fortæller citychef i Horsens Michael Kongsmark.

- Men det er ikke nok til at holde liv i butikkerne. Vi må snart have åbnet igen, for det her er hårdt for detailhandlen, siger citychefen. Og så har han en opfordring.

- I bund og grund synes jeg, at folk skal handle lokalt. Lad pengene blive i de enkelte byer eller i det mindste inden for landets grænser, siger Michael Kongsmark.