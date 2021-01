Intet spor af Carl - politiet indstiller eftersøgning

Uvist hvad der er sket

I weekenden var organisationen Missing People også ude for at lede efter den 81-årige mand fra Horsens. Heller ikke her kom der nyt.

Hvad der kan være sket med Carl Petersen, ønsker politiet ikke at udtale sig om, men vicepolitiinspektøren fortæller, at det kan have en stor betydning, om han har fundet et lunt sted at opholde sig:

- Uden den rigtige påklædning kan man ikke holde i mange dage med det vejr, som vi har i Danmark lige nu, siger Stig Simonsen.

Sydøstjyllands Politi vil fortsat meget gerne høre fra folk, der kan hjælpe med opklaringen. De kan kontaktes på telefonnummer 114.

Ifølge politiet er Carl Petersen dement, 172 centimeter høj, almindelig af bygning, formentlig iført en lys sommerjakke, og så bruger han briller med guldstel.