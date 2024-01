Is og sne faldt ned fra tag og beskadigede bil

Derfor opfordrer politiet nu folk til at være opmærksomme på sne og is på hustage, der kan falde ned i forbindelse med tøvejret.

- Nu tør det, og så kommer der til at falde noget ned på gaden, fortæller vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jesper Knudsen.



I Horsens fik politiet klokken 05.58 lørdag en anmeldelse om, at nedfalden is og sne havde beskadiget en bil på Slotsgade.

Jesper Knudsen fortæller, at politiet har været i kontakt med brandvæsnet, der også er opmærksomme på udfordringerne. Her kommer man med samme opfordring om, at der skal udvises forsigtighed, når man bevæger sig ud i løbet af weekenden.