Jens Andersen har sejlet jorden rundt i træskibe – i dag sejler han 800 meter frem og tilbage

Nogen jordomsejling tror Jens Andersen dog ikke på. Kroppen kan ikke længere. Målet er en tur om Irland og måske et smut op i den botniske bugt. Ellers har eventyreren vænnet sig til tilværelsen på Hjarnø, og det er der én særlig grund til:

- Vandet er tæt på. Jeg har stadig noget med søen at gøre, selvom det er en lille færge. Og selvom jeg kan brokke mig gevaldigt over at sejle frem og tilbage her, så har jeg stadig årstiderne, vejret og vinden, og på den måde har jeg stadig med vandet at gøre.