Jens Ole solgte sin kollegas dyre cykel ved en fejl – sådan er det gået siden

I sommer tog Peter Vinther cyklen, da han skulle på arbejde i den lokale Kirkens Korshær – men han måtte finde en anden måde at komme hjem på.

I løbet af arbejdsdagen kom hans kollega til at sælge den dyre og aflåste cykel ved en fejl.

- Det var jeg sgu lidt træt af. Det er jo en ærgerlig fejl, men det er, hvad der kan ske, fortæller Peter Vinther.

Efterfølgende gjorde Kirkens Korshær en ihærdig indsats for at få cyklen tilbage. Der blev hængt sedler op, og køberen blev efterlyst på Facebook. De hørte dog aldrig fra køberen, der havde gjort sig en ekstraordinært god handel. Cyklen, der havde kostet 8.000 kroner, blev solgt for 250 kroner.