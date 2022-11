- Hun er der bare for holdet hver eneste gang, og det er også derfor, at når hun så har succes, så under man hende det virkelig, fortæller landstræneren til TV2 Sport.

Spilleren fra Horsens har ellers ikke været Jesper Jensens foretrukne på holdkortet igennem holdets kampe i turneringen.

I den sidste mellemrundekamp mod Norge sprudlede hun så til gengæld. Dér scorede hun tre mål.

Danmark spiller semifinale mod Montenegro klokken 17.45 fredag aften.