Jesper kan spise sit juletræ, hvis han vil - og det er der nu flere, der kan

Økologi bliver mere populært i køledisken, men også når årets juletræ skal vælges. Hjemme hos Jesper Lambach er det økologiske træ kommet for at blive.

De står side om side og strutter om kap. Og vi går rundt om for at tjekke højden og mulighederne for at pynte de grønne nåle. Indtil vi udpeger ét og tager det med ind i stuen. Juletræet. Det er ofte dér, vi samler os juleaften, og hvor traditionerne for alvor bliver sluppet løs. Nogle af de traditioner er Jesper Lambach gået på kompromis med. Han køber nu et økologisk juletræ, som han ikke selv har udvalgt - men det er for at være med til at gøre en forskel. - Det er baseret på den viden, at juletræsproduktion i Danmark er en gennemsprøjtet landbrugsafgrøde, og det kunne vi simpelthen ikke være med til, siger han.

Flere vælger økologiske juletræer, og det har givet en større efterspørgsel på de røde Ø-mærkede grantræer. Flere øko-træer Familien Lambach klikker deres juletræ hjem fra nettet i stedet for at køre ud og vælge ét. Og lige der måtte Jesper Lambach gå på kompromis. - Det var lige sådan en, jeg måtte sluge sidste år, for jeg synes, det var hyggeligt at gå rundt ude i skoven og plantagen og finde et juletræ. Nu får vi leveret det til døren, og når vi pakker det ud, så bliver vi forhåbentlig positivt overrasket, siger Jesper Lambach. - Nogle gange skal vi lige vænne os til, hvordan det ser ud, for et økologisk juletræ ser ikke nødvendigvis ud som de meget avlede juletræer, man normalt vil købe. Det har sine naturlige små skævheder, men det er faktisk rigtigt charmerende, siger han.

Lars og Marianne Bols sender de små skud videre til producenter, hvor de vokser sig til store træer. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Deres juletræ kommer fra Bols Planteskole i Brædstrup, hvor Marianne Bols, der også er forkvinde for Økologisk Juletræsforening, i den grad kan mærke travlheden. - Vi mærker en stigende efterspørgsel på økologiske juletræer. Jeg har lavet en rundringning hos medlemmerne, og de melder stort set alle sammen udsolgt af deres produktion, siger hun. Det betyder ikke, at man ikke kan finde et økologisk juletræ ude hos forskellige sælgere, men at producenterne ikke har flere. Et større ønske Marianne Bols har dyrket skud til juletræer i godt 30 år, men i de seneste 13 år har det være udelukkende økologiske. - Hvis du har en mission om noget, og du gerne vil være med til at gøre en forskel, så er du ligesom nødt til at starte hos dig selv. Den lange rejse begynder nu engang med det første skridt, siger hun. Hun arbejder for, at der også er rent grundvand fremover, og derfor laver hun nu de økologisk dyrkede juletræsskud, som ikke bliver sprøjtet. De bliver sendt ud til producenter, der også dyrker dem økologisk, og til sidst er hun med til at sælge dem til blandt andre Jesper Lambach. Prisen for et juletræ ligger på 300 kroner hos dem, og det er lidt flere penge, end for de fleste ikke-økologiske juletræer, der findes i området.

Marianne Bols er selv ude at luge imellem de mange skud, så planterne kan vokse i fred. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

- Man kan jo vende det om og spørge sig selv om, hvorfor noget er billigt? Hvis noget er billigt, så skulle man måske også være lidt mere kritisk over for det, fordi der er jo som regel en grund til, at noget er billigt, siger hun. For Jesper Lambach giver det god mening at vælge det økologiske alternativ, når det findes, også selvom hans egne valg er små i det store billede. - Jeg er ikke så naiv at tro, at vi gør den store forskel, men som med alt andet så skal du jo starte et sted. Mange bække små og så må det jo komme derfra, siger Jesper Lambach.

De overskydende granrester fra planteskolen er blevet lavet til blandt andet badesalt og gin. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Så skal træet spises Når træet har udtjent sit formål i stuen, bliver det rykket ud på terrassen hjemme hos Jesper Lambach, hvor både de og naturen kan nyde det. - Der står det hele vinteren til gavn for vores fugle ude i haven, og det tiltrækker masser af liv. Det er først, når det er helt afskallet, at vi smider det ud. Så det har to liv hjemme hos os nu, siger han.