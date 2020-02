Josephine Fock bliver leder af Alternativet

Josephine Fock var med til at stifte Alternativet i 2013. Foto: Scanpix Danmark

Josephine Fock bliver ny formand for Alternativet efter Uffe Elbæk.

Det er vedtaget på et ekstraordinært landsmøde i Amager Bio i København.

Der var i alt seks kandidater til posten som formand. Josephine Fock vandt med 936 stemmer. Godt 1.604 medlemmer af partiet stemte.

Opvokset i Horsens

Josephine Fock er født i Aarhus, opvokset i Horsens, og i 2015 blev hun valgt til Folketinget i Østjyllands Storkreds for Alternativet, hvor hun sad indtil 2018. Her stoppede hun i politik til fordel for en direktørpost i Dansk Flygtningehjælp. Men nu er hun altså tilbage.

Hun var selv med til at lancere Alternativet i 2013, og nu bliver hun altså leder af partiet.

Josephine Fock er 54 år. Hun har en fortid i fagbevægelsen og tidl. direktør i Dansk Flygtningehjælp.