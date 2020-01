Josephine Fock vil være leder af Alternativet

Endnu en kandidat melder sig nu på banen i kampen om at overtage posten som politisk leder for Alternativet efter Uffe Elbæk.

Der er tale om Josephine Fock, som ellers stoppede i politik i efteråret 2018 til fordel for en direktørpost i Dansk Flygtningehjælp.

- Jeg vælger at stille op som politisk leder for Alternativet, og det gør jeg, fordi jeg er blevet opfordret af rigtig, rigtig mange. Ikke kun enkeltpersoner, men også kredse, dækkende for hele landet, forklarer Josephine Fock.

Grundige overvejelser

Josephine Fock er født i Aarhus, opvokset i Horsens, og i 2015 blev hun valgt til Folketinget i Østjyllands Storkreds for Alternativet, hvor hun sad indtil 2018.

Jeg er nået frem til, at jeg har de rette kompetencer til at få Alternativet til at nå samme højder, som da partiet sidst blev valgt ind. Josephine Fock

Hun har været en fremtrædende person i partiet, som hun i november 2013 lancerede sammen med Elbæk.

Nu er hun klar til at overtage posten som leder af Alternativet, når den bliver ledig i februar, hvor Uffe Elbæk træder tilbage.

- Jeg har tænkt mig meget grundigt om, og jeg er nået frem til, at jeg har de rette kompetencer til at få Alternativet til at nå samme højder, som da partiet sidst blev valgt ind, forklarer Josephine Fock.

Den bedste kandidat til posten

Ud over Josephine Fock stiller Rasmus Nordqvist, Rasmus Foged, Theresa Scavenius og Mette Rahbek op til posten som politisk leder.

Josephine Fock er ikke i tvivl om, at de alle vil kunne klare opgaven, men hun mener dog, at hun er den bedste kandidat til lederposten.

- Jeg mener, at jeg er bedre, da jeg har erfaring som leder fra en meget lang erhvervskarriere, og jeg har evnen til at samle folk og involvere partiets bagland og borgerne, så de alle føler, at de bliver hørt, fortæller Josephine Fock.