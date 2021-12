Julemåneden begynder uden udbredt sne - men onsdag bliver blæsende, kold og våd

Meteorologernes meldinger om udsigt til sne i de nordligste hjørner i TV SYDs område på den første dag i julemåneden ser ud til at blive gjort til skamme.

Tidligt onsdag morgen fortæller vagtchef Torben Møller hos Sydøstjyllands Politi, at sneen er gået uden om politikredsen - men natten har været meget våd, kold og blæsende.

Sådan bliver det også resten af dagen, hvor slud tegner til at blive det nærmeste, som vi kommer sne.

DMI havde tirsdag taget det forbehold for snemeldingen, at grænsen for, hvor nedbøren vil falde som sne eller gå over i regn, ville være svær at forudsige præcist.

Nord for et lavtryk, der skal passere Jylland i løbet af i dag, vil temperaturen ligge omkring frysepunktet, og her vil nedbøren hovedsageligt falde som sne.

Lokalt er der til morgen faldet sne enkelte steder, lyder meldinger fra Billund, Jelling og Give. Sneen er dog hurtigt smeltet igen.





Meget våde veje og dårlig sigt

Syd for lavtrykket, hvor temperaturen ventes at ligge på to til syv graders varme, falder nedbøren som regn.

- Hvor grænsen mellem den våde og den hvide nedbør kommer til at ligge, afhænger af lavtrykkets bane, som endnu er en smule usikker, skrev DMI tirsdag aften.

Der er dog stadig god grund til at køre hjemmefra i god tid, da store mængder nedbør og manglende sigt vil være en udfordring hele onsdag.