Juletræ spærrer vejen for blinde - nu kommer der en opsang

Et vigtigt redskab

26-årige Oliver Kristensen er næsten blind, og for ham er de lange linjer og små prikker vigtige for at kunne komme sikkert fra ét sted til et andet.

- Det er en slags helle for blinde, hvor man ligesom ved, hvor man er henne i bybilledet, siger han.

Alligevel oplever han flere gange om ugen, at deres helle er inddraget til udstilling af varer. Senest i går oplevede han endnu en gang, at linjerne var spærret.

- Nogle gange går jeg ind i butikker og brokker mig, og andre gange går jeg uden om - man skal vælge sine kampe med omhu. Men lige i går blev jeg ret påvirket af det, fordi jeg havde været ude for en anden oplevelse inden, fortæller han.

Kort inden havde han oplevet at stå i vejen for en kunde i et supermarked, fordi han ikke kunne se.

Ny viden

Facebookopslaget har fået mange reaktioner, og flere skriver blandt andet, at de ikke vidste, at linjerne havde netop dette vigtige formål.

- Det var ikke et surt opstød, det var mere en kærlig, løftet pegefinger. Jeg er godt klar over, at der ikke er særlig mange, der ved, hvad ledelinjerne går ud på. De tror bare, det er en fancy form for design i de sten, der er lagt. Så det var mere en information end noget andet, fordi jeg godt ved, at folk typisk ikke kan gøre noget ved det, før de bliver informeret, siger Oliver Kristensen.

- Folk ønsker tit at tage hensyn, når de ved, der er et hensyn at tage, siger han.

Han håber derfor, at den venlige opsang på Facebook kan gøre en forskel. Både for ham selv, men også dem der er helt blinde.

- I starten sad jeg tilbage med en følelse af uretfærdighed og en lille smule vrede, for jeg føler, det er en meget gentagen ting, som jeg ikke synes er retfærdigt. Men efterhånden som jeg har tænkt det i gennem og mødt folks kærlighed, er jeg meget mere håbefuld for, at der måske kommer en ændring, siger Oliver Kristensen.