Sygdommen er ganske smitsom, og allerede nu har hun efter et dyrelægebesøg konstateret, at husstandens kat også er bærer af giardia uden dog at være syg.

For at gøre andre opmærksomme på risikoen for, at der kan være spredt giardiasmitte i og omkring Brædstrup, har hun lavet et facebookopslag, hvor hun advarer andre hundeejere om at være opmærksomme på sygdomstegn hos deres dyr.