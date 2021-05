Jyllands-Posten åbner nye digitale medier i Horsens og Vejle

Målet er at lave moderne lokaljournalistik om alt det nære og det, der betyder noget i den pågældende by. Journalistik i et format, der er let tilgængeligt for en bredere målgruppe, og som kan være med til at forny journalistikkens rolle i lokaldemokratiet. Det skal ske ved at fokusere kræfterne i det, som optager læserne ved nøje at følge deres interesser og behov.

Under samlebetegnelsen JP Lokal indledes den store satsning med i første omgang fire nye medier: JP Vejle, JP Viborg, JP Horsens og JP Randers.

Det betyder, at Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad får konkurrence på deres egen hjemmebane.

Jyllands-Postens digitale satsning kommer efter, at Jysk Fynske Medier i marts offentliggjorde en øget dækning i bl.a. Østjylland, hvor Jysk Fynske Medier driver dagbladet Århus Stiftstidende. Det sker bl.a. med nye lokalmedier i Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Aarhus.

- Det er en oplagt opgave for Jyllands-Posten som Danmarks landsdækkende og internationale avis også at satse yderligere på lokaljournalistikken, så vi samlet set kan dække både det nære og det store. Din by, dit land, din verden – hos Jyllands-Posten har vi øje for det hele hver dag, siger ansvarshavende chefredaktør Jacob Nybroe i en pressemeddelelse.

Medierne i Horsens, Vejle, Viborg, og Randers bliver selvstændige, og der kan købes abonnement til dem for en lavere pris end eksempelvis Jyllands-Posten og andre aviser. Det skal gøre abonnementet attraktivt for flere, og samtidig skal indholdet målrettes alle dem, der foretrækker at få nyhederne på mobilen eller i nyhedsbrevet.

Ved hjælp af data og viden om læserne vil de nye lokalmedier sætte brugernes behov i centrum.

Får fysiske lokalredaktioner

De nye lokalmedier er selvstændige og får sin egen ansvarshavende chefredaktør, Viggo Lepoutre Ravn, der kommer fra rollen som administrerende redaktør på JP og har mange års erfaring med digital journalistik.



I første omgang skal der ansættes 20 journalister, som nu skal rekrutteres.



- Vi vil etablere os fysisk i hver by og ansætte journalister, der har eller får bopæl i de områder, som de skal dække. Vi udkommer på hjemmeside og med daglige nyhedsbreve, som senere bliver udbygget med apps, siger Viggo Lepoutre Ravn.

Han kan ikke sætte en præcis dato for, hvornår de nye medier første gang kan opleves.