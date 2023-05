Kæmpe drama venter - AC Horsens får livsvigtig hjælp fra konkurrent

Her hænger AC Horsens med røven i vandskorpen, da De gule indtager nedrykningsspillet sidsteplads.

Men dette scenarie var formentlig håbet i Horsens inden mandagens opgør mellem de to direkte konkurrenter Lyngby og AaB. Her lykkes det førstnævnte at tage tre point fra AaB.

Lyngby-sejren sikre nemlig, at AC Horsens fortsat kan afgøre sin egen skæbne, når de i sidste spillerunde møder Lyngby.

Begge hold har skrabet 27 point sammen. Samme pointtal har AaB, og det betyder, at to af de tre hold ender med sorteper og må ned i 1. division.