Kan man rocke siddende?

Derfor har arrangøren bag koncerten valgt at gøre koncerten siddende, så bandet stadig kunne give de mange musikelskere en oplevelse.

- Vi har lavet adskillige tiltag, og der er mange, der er glade for, at arrangementet stadig må afvikles, siger Claus Visbye, der er direktør i Horsens & Friends.

Alligevel regner direktørne med, at der er nogen, der ikke dukker op til aftenens koncert på grund af ændringerne.

En tidlig julegave

Én der er særligt glad for at opleve de berømte toner fra Queen Machine er Natasja Schmidt fra Års. For hun sidder på rækkerne på grund af en tidlig julegave:

- Jeg har altid været kæmpe Queen-fan. Så fortalte min kæreste om bandet, og det blev jeg nødt til at opleve, siger hun.

Som en del af tiltagene har man blandt andet slettet pausen og droppet opvarmningsbandet, så man kan holde flest mulige folk i sædet. Men den del er Natasja Schmidt med på.

- Det er bare dejligt, at man ikke aflyser. Så jeg er glad for, at vi kunne komme.