Karina Nielsen holdt midt i båsen, men fik bøde på 795 kroner

I relation til spørgsmålene vedrørende parkeringsbåses størrelse og placering da kan vi oplyse, at det i reglen ikke er APCOA, der fastlægger, har indflydelse på eller bestemmer disse, idet APCOA ikke etablerer p-områder selv. APCOA administrerer for p-områdernes ejere, der i forbindelse med ejendommens byggetilladelse har etableret det antal p-båse, der kræves for at opnå tilladelsen.

Det er korrekt, at mange p-båse i specielt ældre byggerier ikke er fuldt dimensioneret til moderne bilers størrelse. De er dimensioneret i henhold til de vejledninger, der var på konstruktionstidspunktet. Dette kan være vanskeligt at ændre, idet bygningskonstruktioner med søjler umuliggør ændring p-båsens bredde. Derudover skal totalt antal p-båse fastholdes, for at bygningen fortsat lever op til oprindelig byggetilladelse.

Nyere byggerier følger nuværende vejledninger for dimensioner.

Hvor p-båsens størrelse kan ændres, er det APCOA’s fokus at påvirke beslutning om at lave p-båse tilstrækkeligt store til moderne biler, idet størrelse på p-båsen er et af de primære parametre for en god parkeringsoplevelse, netop som personen, der har kontaktet jer, også giver udtryk for.