Keramikkrig har været en "stor belastning" for Kasper Würtz

I 2016 lancerede TV-personligheden Christian Bitz en stentøjsserie, som landsretten sidste år afgjorde var kopier af stentøj, der er lavet af Horsenskeramikeren.

Tirsdag satte landsretten beløb på erstatningen. Christian Bitz skal betale 1,4 millioner kroner til Kasper Würtz og grossistfirmaet F&H, der solgte efterligningerne, 5 millioner.



TV SYD talte med Kasper Würtz' far, Aage Würtz, tirsdag, og han mente, at sønnen er for følelsesmæssigt påvirket til at give interview om sagen.

Det er da også i et skriftligt svar til Ritzau, at han fortæller:

- F&H og Christian Bitz er blevet dømt til at betale en erstatning, og jeg håber, at jeg nu kan komme videre med mit liv, siger Kasper Würtz.



Kasper Würtz havde oprindeligt krævet 40 millioner. Sådan gik det ikke. Til gengæld afviste Sø- og Handelsrettens et betragteligt modkrav fra Bitz og F&H.