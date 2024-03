Kjær tvivlsom til kommende landskamp efter skade

Det siger Kasper Hjulmand søndag i landsholdslejren i Helsingør.



- Han går igennem en fysisk test lige nu, så vi er ikke 100 procent sikre på, hvad det ender med.

Han har allerede slået fast, at hvis Kjær døjer med det mindste, så skal han ikke spille testkampen mod Færøerne. Der er ingen grund til at risikere en skade før sæsonafslutning på klubplan og med under tre måneder til EM.

Hvis han ikke kan træne inden eller spille kampen mod Færøerne, kalder I så en erstatning ind?

- Vi er dem, vi skal bruge, siger landstræneren.

I forvejen må Hjulmand se bort fra Andreas Christensen, der døjer med akillessenen og har meldt afbud til årets to første landskampe.

De øvrige stoppere i Hjulmands landsholdstrup er Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Victor Nelsson og den potentielle debutant Jacob Rasmussen.