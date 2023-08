KL skal være uden kommunes medlemskab ifølge byrådspolitiker

På et byrådsmøde her til aften fik han et forslag stemt ned.

På trods af manglende opbakning mener han ikke, at foreningen forhandler aftaler til kommunernes bedste.

- Jeg mener ikke, de varetager deres opgaver godt nok. Den seneste forhandling om det specialiserede handicapområde var elendig, og det er et område, som er galopperet derudaf, siger han.



KL skriver i en mail til TV SYD, at Michael Nedersøe er velkommen til at henvende sig.

- Det er naturligvis ærgerligt, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem er af den opfattelse. Vi tager gerne en direkte drøftelse om kritikken med vedkommende, skriver de.