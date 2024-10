Kongen åbner konference i Sønderborg

Den sønderjyske by får her til formiddag fint besøg, når kongen lægger vejen forbi.

Klokken 10 åbner kong Frederik konferencen Powering European Industry, som Dansk Industri, Danfoss, International Energy Argency og organisationen Business Europe står bag.

Kongens besøg er relativt kort.

Han ankommer klokken 9.30 til Hotel Alsik i Sønderborg, hvor konferencen foregår. Klokken 10.32 byder kongen de godt 100 deltagere velkommen, og så smutter han igen klokken 10.56.

Alligevel er besøget værdsat.

- Det gør et stort indtryk på især de mange udenlandske deltagere fra virksomheder og internationale organisationer, at H.M. Kongen deltager i et så vigtigt event, der handler om Europas grønne omstilling og konkurrenceevne. Det er et af de vigtigste dagsordner for hele europæisk erhvervsliv, og H.M. Kongens tilstedeværelse er med til at understrege den vigtighed, siger Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i Dansk Industri.