Kør efter forholdene: sne- og isglatte veje

- Der er stadig strækninger med sne og is på, så kør i god tid og hold god afstand, lyder opfordringen fra Jakob Riis-Petersen, vagthavende i Vejdirektoratets Trafikcenter, der også råder bilister til at tage tæpper, skovl, mad og drikke med på turen for en sikkerheds skyld.

På E45 Østjyske Motorvej mellem Horsens S og Hedensted holder en havareret bil i det højre spor. Hjælpen er på stedet, oplyser den vagthavende.

Der holder også en havareret bil i højre spor på E20 Esbjergmotorvejen ved afkørslen Kolding Vest.