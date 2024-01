Kok tager titlen som dobbelt danmarksmester

Det betyder, at Jimmy Boye Bach Jensen fra Café Ella igen kan kalde sig danmarksmester.

Sidste år var det kronen på værket - flæskesværene -, der væltede smagsdommerne bagover, og i år blev det videreudviklingen af sovsen og kødsammensætningen af lokale jersey- og limousinekvæg, der blev afgørende.

- Det her, det er en decideret masterclass i, hvor godt oksekød kan smage, når man går op i hele den brune rejse fra opfostringen til, at det ender på tallerkenen, siger Lasse H. Görlitz, formand for de brune riddere.

Titlen er kendt for at give travlhed i restauranterne, og 2023 blev også et velbesøgt år hos Café Ella. Horsens Kunstmuseum, som bor under samme tag med caféen, nød også godt af de ekstra gæster og fordoblede antallet af besøgende i forhold til året forinden.