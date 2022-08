Kommune forbyder andefodring

Blandt de besøgende i Bygholm Park er der forståelse for det nye tiltag.

- Jeg synes, det er fint for miljøet og for ænderne og for omgivelserne. Vandet bliver grumset, ænderne får dårlig mave, og det tiltrækker udyr som rotter og mink, siger Jan Rydén, der nyder parken med en bog i solens stråler.

De mange parkbesøg har dog også skabt minder for andre af gæsterne.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg er kommet meget som barn herovre, og det er noget, jeg husker parken for, siger efterskoleelev Jessica Rohdemejer.

Nye vaner

Det er ikke kun i Horsens Kommune, at fodring frarådes. Flere steder er der opsat skilte, der skal give dyr og natur bedre vilkår. Der har eksempelvis været opsat skilte ved Slotssøen i Kolding siden 2019.

Liselotte Nielsen fra Horsens Kommune håber også, at folk vil tage det til sig, så de generelt stopper med at fodre ænderne.

- Vi håber på, at det kan blive en slags informationskampagne eller et opdrag om, at man faktisk skal lade være, siger Liselotte Nielsen.