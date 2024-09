Kommune på forkant med regeringens fremtidige krav om arbejdspligt

En lang række virksomheder har i løbet af de seneste måneder oplevet at få stjålet kabler til sine ladestandere. Ifølge politiinspektør har man fokus på tyveribølgen.

Som TV SYD har fortalt de seneste dage, så oplever flere udbydere af ladestandere til elbiler, at ladekabler klippes af og fjernes. Det oplevede Morten Heibæk også i Provstlund ved Horsens. Her havde han stået for opførelsen af ladestandere til E.on.

Klippet ladekabel ved E.on ladestander i Provstlund ved Horsens. Foto: Chris Birkekær Pedersen

Videoovervågning fra stedet viste to personer på scooter, som klippede kablerne af og efterfølgende kørte væk med dem. Sagen blev meldt til politiet, men Morten Heibæk har efterfølgende fået at vide, at sagen er blevet henlagt, fordi der ikke var beviser nok at gå efter.

Hos Sydøstjyllands Politi er man opmærksom på det stigende antal af anmeldelser angående kabeltyverier fra ladestandere. Michael Weiss, der er politiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, vil dog ikke kommentere på Morten Heibæks sag. - Nu kan jeg ikke lige sagsbehandle på den enkelte, men det, der er vigtig er, at man jo godt kan have videomateriale, hvor den enkelte person ikke kan identificeres på. Det kan også være, at der ikke er et registreringsnummer, vi kan aflæse på et køretøj, men det ødelægger ikke værdien af det. Det bliver jo gemt og ligger stadigvæk i vores systemer, siger han og opfordrer til, at man ikke lader være med at anmelde det, fordi man føler, at der ikke sker noget, siger han.

Politiinspektør ved Sydøstjyllands Politi opfordrer folk med videoovervågning af kabeltyverier til at få det meldt ind. Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD