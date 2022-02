Kommune skærer kollektivt ned på hjemmehjælp - men den mener ikke, det er ulovligt

Det betyder, at de berørte borgere får gjort rent hver tredje uge i stedet for hver anden, og klippekortordningen og rehabiliteringsforløb bliver sat på pause, og ifølge direktøren skyldes udmelding, at kommunen er ramt af sygemeldinger blandt personalet.

- Vi er ligesom alle andre kommuner ramt af, at flere medarbejdere og borgere er ramt af covid-19. Vi er hårdest ramt i vores hjemme- og sygepleje, og det gør, at vores medarbejdere har svært ved at nå deres arbejde. Vi har op mod 20 procent sygefravær, og det er det dobbelte af, hvad vi normalt ser på denne her årstid, siger han.

Derfor bidrager al disponibelt mandskab lige nu for at få vagter besat, fortæller formanden for ældre- og handicapudvalget i Horsens Kommune, Susan Gyldenkilde (Socialdemokratiet).

- Vi har stort set ryddet kontorerne på rådhuset. Al personale, der bare er i nærheden af at have en sundhedsfaglig uddannelse eller kendskab, er ude at hjælpe til i hjemmeplejen og på plejecentrene, siger hun.

Kommune foretager individuelle vurderinger

I Serviceloven står der, at hjemmehjælp altid beror på en individuel vurdering, og det er kommunen også bevidst om. Ifølge Susan Gyldenkilde (S) lever de også op til det.

- Selvfølgelig ser vi på det individuelt. Vi har nogle ansvarsbevidste medarbejdere, der har blik for, at der ikke sker noget, der kan bringe nogens liv i fare. Jeg er fuldstændig fortrøstningsfuld ved, at selvfølgelig håndteres den her situation på bedst mulig måde, siger hun.

Efter TV SYD har gjort opmærksom på brevet, vil Ældre Sagen nu indberette sagen til Ankestyrelsen.