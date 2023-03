Kommune sprænger træer i luften

Når syge træer skal fjernes, er der mange måder at gøre det på. Oftest foregår det med saks og sav, når et træ skal væk.



Som noget helt nyt afprøver Horsens Kommune en teknik, hvor et træ fyldes med sprængstof og eksploderer, og det er ikke kun effektivt i bekæmpelsen af træet.

- Når vi vælger at sprænge træer, er det for at skabe det, der ligner et lynnedslag, siger naturvejleder Sofie Kvist.