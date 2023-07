I Horsens Kommune er der gang i mange tiltag, der skal afhjælpe problemet.

Spireordningen har siden 2018 givet unge skoleelever mulighed for at få et fritidsjob på et plejehjem, hvor arbejdsopgaverne består af hygge, gåture og brætspil.

Natasha Breitenkamp var ansat som spire, da hun gik på HHX, og efter en smagsprøve på jobbet, blev hun sidenhen afløser og er nu optaget på hovedforløbet til uddannelsen som social- og sundhedsassistent.