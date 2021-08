Kommuner har succes med at sende unge på plejehjem

At være mellem 13 og 17 år og ansat på et plejehjem er ikke noget, som man måske forbinder med et normalt ungdomsliv.

Det bliver det måske snart i Horsens Kommune.

Kommunen har nemlig igen lagt nye jobopslag op, som er målrettet de unge skoleelever. Jobbet består i at være en spire på et plejehjem.

Spirejobbets opgave er at være sammen med de ældre, hvor de enten kan spille spil, gå ture eller på andre måder hygge sig med beboerne.

- Det er fantastisk at være en del af beboernes liv. Man kommer jo ind i deres private hjem, og så er det bare vildt dejligt, at man kan lave noget med dem, så de ikke bare skal sidde stille, siger 16-årige Frida Christensen i en pressemeddelelse fra Horsens Kommune. Hun er en af de unge, der allerede virker som spire.