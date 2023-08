Kommuner vil hæve skatten, men risikerer sanktioner

Det skriver Altinget.dk.

Udligningsreformen betyder nemlig, at kommunerne skal have tilladelse til at hæve skatten, hvis den enkelte kommune ikke skal rammes af sanktioner.

Samlet er der afsat en ramme til skattestigninger i kommunerne på 175 millioner kroner i 2024. Altså kommer Horsens og Vejen kommuner til at kæmpe om at få lov til at hæve skatten.

I Vejen Kommune vil borgmester Frank Schmidt-Hansen (K) kæmpe for at hæve skatten i 2024 med 0,47 procentpoint svarende til 35 millioner kroner. I Horsens Kommune vil borgmester Peter Sørensen (S) hæve skatten 0,4 frem mod 2028 svarende til 65 millioner kroner.

- De danske kommuners økonomi er under pres. Årsagen er først og fremmest, at der hvert år bliver flere og flere børn og voksne, som har brug for hjælp fra det offentlige pga. fysisk eller psykisk sygdom eller andre svære udfordringer i livet. Sådan er det også i Horsens, skriver Peter Sørensen i et facebookopslag.