Koncert med verdensstjerne kan skabe trafikalt kaos

Kør i ekstra god tid, da trafikken vil være påvirket fra kl. 14.00 til 01.00. Der er størst risiko for kødannelser mellem kl. 14.00 og 19.00 og igen på vej ud af Horsens fra kl. 23.00 til 01.00.

Kommer du nordfra, skal du bruge frakørsel 55 Horsens N eller frakørsel 56b Horsens C.

Kommer du fra Aarhus, Odder eller Skanderborg, anbefaler Vejdirektoratet, at du benytter rute 451 Haldrupvej/Oddervej.

Kommer du sydfra, skal du bruge frakørsel 57 Horsens S og frakørsel 56b Horsens C.

Forvent mindst 30 minutters ekstra rejsetid i Horsens by.

Hvis du ikke allerede har reserveret en parkeringsplads, så opfordrer Vejdirektoratet til, at du bruger dem i midtbyen og ankommer til Horsens via frakørsel 56b Horsens C og 57 Horsens S. Benyt de samme på hjemrejsen.