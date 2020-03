Koncert med Bryan Adams udskudt til maj

Horsens & Friends håber at kunne meddele de nye datoer for Bryan Adams-koncerterne i Forum Horsens inden for få dage. Foto: Mike Ridewood/Reuters/Ritzau Scanpix

Koncerten med verdensstjernen Bryan Adams i næste uge i Vejle er nu flyttet til senere på foråret.

Det er nemlig lykkes Vejle Musikteater at flytte koncerten fra fredag den 20. marts til lørdag den 16. maj.

Koncerten afholdes som oprindeligt planlagt i Spektrum Arena i Vejle. Har man købt billet til den udsolgte koncert, kan den også benyttes på den nye nye koncertdato.

Horsens leder efter nye datoer

Længere nordpå i Horsens skulle Bryan Adams den 18. og 19. marts have spillet to ligeledes udsolgte koncerter i Forum Horsens. De er foreløbigt aflyst, og arrangøren Horsens & Friends arbejder på højtryk for at finde nye datoer.

- Vi forsøger at skubbe dem så langt hen, at vi forventer at kunne gennemføre koncerterne til de nye datoer. Forhåbentlig bliver koncerterne afviklet inden sommeren, siger Claus Visbye, der er direktør i Horsens & Friends.

De, der allerede havde købt billet, kan indløse den til en af de nye koncerter. De, der ikke kan komme til koncerten på de senere datoer, vil til gengæld få refunderet pengene, oplyser arrangørerne.

Aflysningerne er en direkte konsekvens af statsminister Mette Frederiksens udmelding om, at arrangementer med over 1.000 mennesker bør aflyses eller udskydes for at mindske smitterisikoen for corona.

