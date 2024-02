Med sine 46 år har Lisa Kjær Gjessing en højdepunktfyldt karriere bag sig. Hun er allerede medlem af hall of fame i sin sport, og for tre år stod hun øverst på sejrsskamlen, da taekwondo for første gang var på det paralympiske program.

Vindermentalitet ruster dog aldrig, og derfor er ambitionerne for Gjessing de samme i år som i 2021.

- Mit mål er ét hundrede procent at vinde en guldmedalje i Paris. Jeg tror helt klart på, jeg kan gøre det igen. Ellers var jeg ikke med mere, siger Lisa Kjær Gjessing.



De Paralympiske Lege begynder den 28. august.