Kreative børn spreder farver på plejecenter

Plejecentret vil gerne samle de forskellige generationer, og de 12 besøgende har også allerede skabt liv på gangene og været årsag til mange snakke på tværs af aldre.

Det skal maleriet også, når det snart står færdigt. Det bringer naturen indenfor med måger, der spiser cookies, og fugle, der står på skateboard.

Billedskolen har lavet et forløb, hvor eleverne har været med til at tegne skitser, som nu hænger på væggene.

- Det bedste er nok, at jeg ved, at jeg om 20 år kan komme herop igen og se, hvad jeg har lavet, siger Maira Hjelm, der ellers er vant til at tegne og male derhjemme.