Kursus forbereder unge til fritidsjob, og pladserne bliver revet væk

M Af Martin Riber Jakobsen Udgivet 14. dec

Fredag kom det frem, at Vejle Kommune har fået del i kystbeskyttelsespuljen, hvorfra kommunen får 12,6 millioner kroner. Nu vil kommunen bygge klogt og langsigtet.

12,6 millioner kroner landede der hos Vejle Kommune, da regeringen og aftalepartierne bag Grøn Fond fredag fordelte kystbeskyttelsesmidler. Selvom Vejle Kommune havde søgt om flere penge, vækker summen alligevel glæde. - Vi har jo en samlet plan for kystsikring på 76 millioner kroner, og vi havde søgt om 26. Men vi er rigtig glade for pengene, for det er en anerkendelse fra staten af, at vi har et problem, siger borgmester Jens Ejner Christensen (V) til TV2.

Det er et stort område ved Vejle Fjord, som borgmester Jens Ejner Christensen (V) udpeger, skal beskyttes mod forhøjet vandstand. Foto: TV2

Pengene skal gå til at sikre hele havnen, og de 12,6 millioner skal indgå i flere delprojekter. Derudover kommer pengene til at skrue op for tempoet, der sikres i, hvilket er vigtigt. - Vi har travlt med at få lavet de her investeringer, for det er dem, der skal sikre, at vi ikke får vand i gaderne. 12 millioner redder ikke det hele, men det gør, at vi kan øge de igangværende investeringer, siger borgmesteren.

Han fortæller endvidere, at kystsikringsmidlerne skal bidrage til, at kommunen kan lægge en gennemtænkt plan for hvilke investeringer, man prioriterer først. Vil bygge klogt og langsigtet De 12,6 millioner kroner er øremærket kystsikring, men i Vejle Kommune står man med flere vandproblemer i sigte, der skal løses. - Vi har jo tre problemer, vi står med. Vand fra baglandet, når der kommer meget regnvand, fjorden med stormfloder og så stigende grundvand, som vi på en eller anden måde skal håndtere, siger Jens Ejner Christensen.

Hele Vejle Havn skal beskyttes med blandt andet de 12,6 millioner kroner. Foto: TV2