Kvinde dræbt af eksmand i Horsens

En 62-årig kvinde er skudt og dræbt af sin tidligere ægtefælle - en 61-årig mand. Drabet fandt sted på den tidligere fælles adresse i Horsens, hvor manden nu bor.



Sydøstjyllands Politi er til stede på adressen for at lave tekniske undersøgelser og for at afhøre en række vidner, der var til stede under drabet. Vidnerne er hovedsageligt familiemedlemmer, der var på adressen i forbindelse med en bodeling.