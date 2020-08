To kvinder fra Horsens dræbt i flystyrt - to mænd svært tilskadekomne

Midt- og Vestjyllands Politi fik kort efter klokken 16 søndag eftermiddag anmeldelse om, at et lille propelfly var styrtet ned i forbindelse med afgang fra Limfjords-øen Fur og brudt i brand med fire personer ombord på flyet.

To kvinder omkom i forbindelse med flystyrtet. To mænd, deriblandt flyets pilot, blev svært tilskadekomne fløjet til behandling for brandsår på Rigshospitalet.

- Der er tale om et par med bopæl i Horsens og et par fra byens sydlige opland - alle fire midt i 40'erne. De var lettet fra Billund søndag formiddag ved 11-tiden og var efter alt dømme på vej retur til Billund, da ulykken sker, oplyser vicepolitiinspektør Poul Vestergaard-Lau, Midt- og Vestjyllands Politi, mandag formiddag.

Vidner har forklaret til politiet, at flyet pludselig trak til højre, netop som det var kommet i luften fra flyvepladsen på Fur, og ramte nogle træer, hvorved flyet brød i brand.

Nu skal havarikommissionen klarlægge omstændighederne ved ulykken.