Lange straffe for international våbenhandel på Ejer Bavnehøj

Da en køber meldte sig, blev dansk politi koblet på sagen. De mistænkte havde et tilhørsforhold til Sverige, men amerikanerne ønskede ikke at samarbejde med svensk politi, fordi agentoperationen ville være ulovlig efter svenske regler, har en betjent fra PET forklaret under sagen.

Derfor faldt valget på Danmark. Her deltog PET og politifolk fra specialenheden Særlig Efterforskning Vest i den videre operation.

Agenter slog til på Ejer Bavnehøj

Den involverede aflevering af våben først i Vamdrup og derefter på rasteplads Ejer Bavnehøj ved Horsens.

Her holdt intetanende pensionister og børnefamilier hvil og slappede af, da undercover betjente i en sort varebil fremviste pistoler for en af de nu dømte, har en PET-ansat fortalt.

Men også i forhold til dansk lov var der problemer, fremgår det af den kendelse, som nævningetinget i Horsens tirsdag har afsagt.

De butiksvinduer, som amerikansk politi oprettede på en markedsplads på det mørke internet, ville politiet herhjemme ikke have kunnet få tilladelse til af en dommer, fremgår det af afgørelsen.

Lovens krav var ikke opfyldt. Der var ikke en begrundet mistanke om, at en konkret lovovertrædelse var ved at blive begået på det tidspunkt, da butiksvinduerne blev slået op.

Alligevel har nævninger og dommere fundet den 34-årige hovedmand fra Göteborg, skyldig.

Han var nemlig i forvejen fortrolig med at handle på markedspladsen for næsten udelukkende ulovlige varer på på det mørke net.

USA-materiale var OK

Derfor er han ikke blevet provokeret i en sådan grad til at begå kriminaliteten, at det belastende materiale fra USA ikke kan bruges i sagen, fastslår retten. De otte år er den maksimale straf i straffelovens bestemmelse om våben.

En af de dømte hjælpere er en 39-årig rumæner, som den 34-årige havde sendt til Vamdrup for at tage imod en pakke. Den viste sig at indeholde skydevåben.

Den 39-årige er ophidset over afgørelsen om, at han ville modtage 20 våben.

- Dette er et teater, et cirkus, udbryder manden i retsmødet. Han bedyrer sin uskyld og tilbyder at lade sig teste af en løgnedetektor.

Hans straf er fastsat til fængsel i fem år. Et serbisk ægtepar, der med deres fireårige barn på bagsædet kørte til rastepladsen for at hente 25 våben, straffes med henholdsvis seks og fire år.

Endelig idømmes en serbisk mand fængsel i seks år. Hans rolle var at hjælpe med køb af 25 våben.

Det serbiske par anker på stedet til frifindelse i Vestre Landsret. De tre øvrige tager betænkningstid med hensyn til en eventuel anke.