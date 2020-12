Lars tog otte maskiner fra sit arbejde og satte sine børn i sving – i Rema 1000 oplevede han, hvilken forskel det gjorde

På det tidspunkt i marts var mange lande drænet for håndsprit og havde udsolgt af mundbind og visirer. De såkaldte værnemidler. På verdensplan kæmpede lande for at skaffe værnemidler, som skulle beskytte sundhedspersonale og patienter på hastigt pressede sygehusgange.



- Det ramte noget i mig, siger Lars.

Han tænkte på, at der stod flere 3d-printere på hans arbejde, som ikke blev brugt. Lars underviser i tømreruddannelsen på erhvervsskolen Learnmark i Horsens. Han tænkte også på, at han kunne være med til at printe bøjler til sundhedspersonalet på de danske sygehuse.