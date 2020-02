11 boligblokke ved Bygholm sø evakueres

Sydøstjyllands Politi har afspærret omfartsvej ved Bygholm sø. Det frygtes, at Schüttesvej er undermineret af regn og vand fra søen. Foto: Pernille Leftes

Her ses hvor højt vandet står i Bygholm Sø. Stiger vandet op over vejen, er de 11 boligblokke på den anden side vejen i fare for omfattende oversvømmelse. Foto: Horsens Kommune

Sydøstjyllands Politi har afspærret omfartsvej ved Bygholm sø. Det frygtes, at Schüttesvej er undermineret af regn og vand fra søen.

Vandstanden i Bygholm Sø i Horsens er nu så høj, at myndighederne for en sikkerheds skyld vælger at rømme boligområdet Bygholm Åvænget ved Schüttesvej i Horsens, der bl.a. består af 11 boligblokke.

Boligerne skal rømmes, fordi der muligvis kan være en risiko for, at diget ikke holder, og at vand fra søen kan løbe ind i området.

Vandstanden er nu stabil

Den seneste melding fra Horsens Kommune er dog, at vandet ikke stiger mere. Vandstanden har været stabil siden klokken 13.20.

- Det er alvorligt, men godt, at de siger til i god tid. Jeg har lige været inde og sætte møblerne op og lukke kæledyrene på 1. sal, så de er i sikkerhed, siger Martin Cederberg, der bor i det evakuerede område, til TV SYD.

Boligområdet Bygholm Åvænget ved Schuttesvej i Horsens består bl.a. af 11 boligblokke. Grafik: Lasse Lund Hansen, TV SYD.

- Er du beboer i området – og hjemme i din bolig – skal du forlade boligen og enten selv tage ophold et andet sted eller tage til Forum Horsens, som Horsens Kommune stiller til rådighed for beboerne. Er du på arbejde på nuværende tidspunkt, så skal du ikke tage tilbage til din bolig, men enten tage til Forum Horsens eller selv finde et alternativt opholdssted. Er du ikke selvhjulpen, så vil du blive hjulpet ud af din bolig og transporteret til Forum Horsens, skriver politiet på Facebook.

Busser indsat til evakuering

Følg med på Horsens Kommunes hjemmeside og Facebook-side, hvor du kan læse mere om rømningen til Forum Horsens. Kommunen har indsat busser til at transporte beboerne.

Politiet er til stede sammen med medarbejdere fra Horsens Kommune for at sikre et roligt og sikkert forløb.

På grund af den forhøjede vandstand er Bygholm Park også lukket, og Schüttesvej er afspærret ved Hattingvej og ved Lovbyvej, og den vil være det, indtil det igen vurderes at være sikkert at køre der.