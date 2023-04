Lis forbedrer sit helbred ved at synge

Fast holdepunkt

Lungekoret mødes en gang om ugen, hvor de i fem kvarter synger, griner og hoster indimellem. Det giver ikke kun mening for deltagerne, men også for Anne Bang-Andersen der står i spidsen for koret.

- Det er utroligt bekræftende for mig, at der kommer sangere og fortæller, at nu går det meget bedre, og at de kan mærke, at det rykker noget. Det giver jo mig en helt masse, siger hun.