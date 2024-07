Livstidsdømt drabsmand er flyttet til Syd- og Sønderjylland

I januar i år blev Peter Madsen flyttet til Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Det skriver Ekstra Bladet.

En enhedschef i Storstrøm Fængsel forklarede, at en af grundene til, at drabsmanden skulle flyttes til Enner Mark, helt lavpraktisk var, at han havde siddet hos dem så længe, og at de havde indtrykket af, at han testede grundigheden hos det forskellige personale.

- Når de har indsatte på så højt et sikkerhedsniveau, er det ikke unormalt at flytte dem for at bibeholde et højt niveau, sagde enhedschefen.

Skjulte trusler, ulovlige genstande og modstand over for personalet er nogle af de ting, der er blevet indberettet om Peter Madsen i Storstrøm Fængsel.