Løbeskade og lægens dom gjorde Camilla til verdensmester

Lynhurtig og skarp til at læse kort

Camilla er lynhurtig på en cykel og særdeles god til at orientere sig, fortæller hendes landstræner i mountainbikeorientering, Allan Jensen.

- Camillas største styrke er nok, at hun har en imponerede fysisk, så hun stort set altid cykler lidt hurtigere end andre. Og så er hun virkelig god til at finde posterne. Selvom hun skulle lave en fejl på vej til en post, så har hun den jernvilje, det kræver at vinde.

Med sine 31 år har Camilla Søgaard været blandt de bedste i verden i mange år. Og ifølge landstræneren topper hun både fysisk og mentalt lige nu.

Topper nu trods mindre træning

Alligevel ved hun ikke, hvor længe hun vil fortsætte med at dyrke sporten på så højt plan.

- Jeg fører ikke længere træningsdagbog, men det bliver til mellem 10 og15 træningstimer om ugen. Det er, hvad jeg kan presse ind med arbejde og et travlt liv. Jeg trænede mere som studerende, og det har været en kilde til stor frustration for mig, at jeg ikke træner så meget nu, men efter resultaterne at dømme, så tror jeg faktisk, at jeg træner mere fokuseret end før, funderer hun.

- Efterhånden har jeg også fundet en ro i, at jeg er god. Så selvom jeg laver en fejl på banen, så er det bare med at klø på og blive ved. Jeg har erfaringen, kan læse kortene, og aflæse jordunderlag og et fremmed cykelterræn, så jeg ved, jeg nok skal indhente det tabte.