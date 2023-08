Lokale har udvidet fjernvarmeværk og modtager stor opbakning

De seneste tre år har bestyrelsesarbejde, gravearbejde og opbakning sikret, at alle husstande i byen nu kan tilgå fjernvarme.

Førhen var flere husstande nødsaget til at finde andre alternativer, men nu kan alle vælge fjernvarme, og værket kan nu fejre 808 tilmeldte husstande ud af 982 i byen.

Blandt andre Lisbeth Kristensen har måtte vente på det sidste gravearbejde, men nu har hun også fået skiftet sit gasfyr ud med fjernvarme.

- Jeg er rigtig glad for det. Det fungerer upåklageligt, og det er ikke som med et gasfyr, hvor man skulle gå og fylde vand på. Det her kører bare, siger hun.