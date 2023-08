Lokale kræfter har sikret hel by adgang til fjernvarme

Ved sin side har han Anders Stilling, der står for økonomien hos varmeværket.

- Vi har en vis stolthed over, at vi med det projekt, vi startede for over fire år siden, er kommet i hus inden for vores budget, siger han.

De ligger desuden under landsgennemsnittet, når kunderne skal betale regningen.

Uafhængige af gas

Folketinget har vedtaget en energiaftale, der skal gøre Danmark uafhængig af russisk gas i 2030, og det går ifølge brancheorganisationen Dansk Fjernvarme langsomt fremad.

- Der er stadig stor interesse, og mange projekter der ruller i år, hvor der har været stor tilslutning. Det vi ser lige nu er, at gasprisen, som for et års tid siden var høj, er styrtdykket og ligger i dag omkring 85 procent lavere end august sidste år, og privatøkonomien er en stor faktor, siger Nicolai Kipp, afdelingsleder i Dansk Fjernvarme.

Sidste år skiftede mere end 50.000 kunder til fjernvarme, hvilket er den største tilslutning i 30 år.

Nogle af dem bor i Hovedgård, hvor de frivillige har gået forrest.

- De lokale ildsjæle og ambassadører gør en stor forskel, siger han.