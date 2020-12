Lokale slagtere har haft travlt med ridse flæskestege til jul

De ansatte på Danish Crowns slagterier i Horsens og Blans har haft travlt som aldrig før op til juleaften.



Covid-19 har vendt op og ned på mange ting i år, men pandemien har ikke fjernet danskernes appetit på grisekød i juletiden. Tværtimod.

Danish Crown har nemlig haft rekordstor efterspørgsel på de klassiske juleretter som flæskesteg, medisterpølse og hakket grisekød til f.eks. frikadeller.

De mange flæskestege er skåret, ridset og pakket på Danish Crowns slagterier og fabrikker i Horsens, Herning, Kolding og Ringsted.

- Vores medarbejdere ude på fabrikkerne har løbet stærkt i år, rigtig stærkt. De har på imponerende vis kvitteret for den enorme efterspørgsel, som vi har oplevet fra de danske kæder. Vores flaskehalse er kapaciteten til at ridse flæskestegen og få dem pakket, men medarbejderne er rykket sammen i bussen og har givet den en ekstra skalle. Samlet set har vi i år solgt næsten 15 procent flere flæskestege end sidste år, siger Mike Sauerberg, der er landedirektør for Danish Crown i Danmark.

Danish Crown leverer i julemåneden hvad der svarer til 400 gram flæskesteg, 10 centimeter medisterpølse og tre frikadeller á 40 gram til hver af de 5,8 millioner danskere.