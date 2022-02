Lokalt kvindenetværk skal give medlemmerne power

I Horsens er et lokalt netværk kaldet Female Horsens opstået for kvinder. Ambitionen er klar: Netværket skal bidrage til kvinders udvikling uanset faglighed, alder og baggrund.

Allerede nu rummer gruppen over 500 kvindelige medlemmer, hvor håbet er at bidrage med et moralsk og fagligt boost.

Da Majbritt Magnussen første gang troppede op til et møde, var det med en forhåbning om at få ny viden og input i netværket.

- Lige nu er jeg jobsøgende, så hvad er der af jobmuligheder lokalt, og hvad er der egentlig af muligheder indenfor det, jeg interesserer mig for? Måske kan nogen se nogle snitflader, som jeg ikke kan se, siger Majbritt Magnussen.

Ingen spidse albuer

De seneste år er der kommet større fokus på netværk til kvinder, og i flere byer er der nu mulighed for at finde erhvervsfællesskaber, hvor mænd ikke er en del af forsamlingen.

Sådan er det også i Female Horsens, fortæller initiativtageren Julie Due Steffensen:

- Det handler ikke om, at mænd ikke duer, eller at det er feministisk. Men vi er skabt for at hjælpe og understøtte kvinder til at dygtiggøre sig og se hinanden som ressourcer. Man skal løfte hinanden som kvinder, siger hun.

Derfor håber hun også, at når kvinderne går derfra, har de fået et boost af selvtillid med i ryggen.

- Det skulle jo gerne give os en helveds masse power, for hvis vi er trygge i det her, så er vi helt sikkert også trygge i det, når vi går ud af døren, siger Julie Due Steffensen

På den måde bliver de klædt på til at deltage i andre netværk, hvor mænd også kommer.