Lokalt sammenhold får brændt skole hurtigt på fode igen

Man må hjælpe til, hvor man kan

Her har stylisten Louise Pedersen nemlig stillet to af sine lagerlokaler til rådighed for niendeklasseseleverne.

- Da branden opstod gik jeg bare rundt og tænkte: 'Hvordan kan man hjælpe?' Jeg kunne hurtigt se, at de vil blive presset med lokaler, så jeg skyndte mig at skrive til skolen, at jeg gerne vil stille to af mine kontorområder til rådighed, hvor der også er toiletter og et lille køkken tilknyttet, siger Louise Pedersen, der selv har to børn, der går på skolen.

Allerede mandag morgen fik hun at vide, at skolen gerne vil benytte sig af hendes tilbud, så samme dag havde hendes virksomhed Living By Louise Pedersen fået besøg af 30 unge mennesker.