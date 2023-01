Louise spiste amok og kastede op i 18 år

I 18 år kæmpede Louise Heimann med sine indre dæmoner. Det var først, da hun blev gravid, at hun fik styrken til at lade være med at overspise og kaste op.

På onsdag begynder hun som selvstændig sundhedscoach med fokus på personer, der kæmper med bulimi og BED.

Her vil hun bruge sine erfaringer fra 18 år med en spiseforstyrrelse og sine uddannelser som sygeplejerske og sundhedscoach til at hjælpe andre, der kæmper den kamp, hun selv kæmpede i 18 år.

- Jeg adskiller mig en smule fra andre, der gør det samme, ved, at jeg har en sundhedsfaglig uddannelse, og så har jeg selv haft en spiseforstyrrelse, siger Louise Heimann.

Læs mere her: