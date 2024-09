Madvarer i beskidte lokaler: Butik får den tredje sure smiley i træk

Horsens Asian Marked har igen fået Fødevarestyrelsens opmærksomhed. Denne gang med en tredje sur smiley i træk.

Ved det seneste kontrolbesøg 13. august i år blev butikken på Lichtenbergsgade 3C pålagt skærpede sanktioner, fordi de ansvarlige blandt andet ikke har sat obligatoriske, danske mærkater på deres færdigpakkede fødevarer.

Besøget udløste en sur smiley og skærpede sanktioner fra Fødevarestyrelsen.

Den seneste smileyrapport viser, at der blev foretaget en stikprøve på 15 forskellige varer, og af dem fremgik syv varer uden den obligatoriske, danske mærkning. Derfor er butikken nu blevet politianmeldt.

I kontrolrapporten kan man læse virksomhedens egen bemærkning, hvor der står, at man vil sørge for at være mere opmærksom på mærkningen, når der leveres varer.

"Vi har lavet en aftale med vores leverandør angående fremsendelse af dansk mærkning," står der i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Gentagende problem

Det er ikke første gang, at Horsens Asian Marked bliver tildelt den utilfredse smiley.

Det har nemlig vist sig at være et gentagende problem for virksomheden at få de danske varedeklarationer sat på de fødevarer, den forhandler.

Ved besøget to måneder forinden - 11. juni - var det de samme problemer, der viste sig, da flere af deres varer også her var uden varedeklarationer. På daværende tidspunkt lød det fra butikken, at man var i gang med at få et nyt system til at lave mærkninger, kan man læse i kontrolrapporten.

Også 18. april blev der konstateret problemer. Her står der i kontrolrapporten, at rengøringen på stedet er mangelfuld som følge af store mængder støv, mørke belægninger på væggen og mangelfuld rengøring af gulvet i kølerummet.

Også ved dét besøg manglede der deklarationer på flere varer.

TV2 Østjylland har forgæves forsøgt at få en kommentar fra virksomheden.