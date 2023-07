Mærkværdig mærkedag for Hanne har jubilæum

Gid du hed Hanne

Arrangementet har sit udspring i, at cirka hver tiende fastboende kvinde på øen hedder Hanne - og spørger man Hanne selv, er det slet ikke så mærkeligt.

- Det er et stort privilegium og en meget stor glæde at have dét navn. Det er faktisk synd for dem, der ikke hedder Hanne, for det er en stor fordel at have det navn, siger Hanne Herborg med et glimt i øjet.

Faktisk har Hannerne vurderet, at det er så synd for dem, der ikke hedder Hanne, at de har besluttet sig for at udvide konceptet i forbindelse med jubilæet, således at alle på øen er inviteret med i år.

- Jeg synes, det er en rigtig god idé, selvom det er lidt skørt. Jeg tænker da over, hvorfor jeg ikke selv hedder Hanne, siger Lotte Kronborg, som netop har benyttet sig af den specielle mulighed.